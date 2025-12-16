Suche nach 80 Thesen in RLP Wie der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2026 entsteht Michael Illjes 16.12.2025, 06:00 Uhr

i Junge Menschen versammeln sich um eine Tafel mit vielen kleinen Notizzetteln. Für diese Veranstaltung wurden zwanzig Erst- und Zweitwählerinnen eingeladen, da sich der Wahl-O-Mat besonders an eine junge Zielgruppe richtet. Haus Wasserburg/Mathias Birsens

SPD. CDU. Grüne. AFD. FDP. Freie Wähler. Linke. Sie alle wollen 2026 in den Landtag. Doch wen wählen? Der Wahl-O-Mat will mit 38 Thesen, zu denen sich die Parteien positionieren, Orientierung bieten. Wie diese Fragen entstehen – und wer sie festlegt.

Es ist Sonntagmittag im Haus Wasserburg. Nebenan läuten die Glocken der Pallottikirche, während sich die Türen der Aula öffnen. Drei Tage lang haben sich hier Fachleute aus der Wissenschaft, Bildung und dem Journalismus gemeinsam mit jungen Wählerinnen und Wählern beraten, diskutiert und 80 Thesen aufgestellt.







