Wie der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2026 entsteht

SPD. CDU. Grüne. AFD. FDP. Freie Wähler. Linke. Sie alle wollen 2026 in den Landtag. Doch wen wählen? Der Wahl-O-Mat will mit 38 Thesen, zu denen sich die Parteien positionieren, Orientierung bieten. Wie diese Fragen entstehen – und wer sie festlegt.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist Sonntagmittag im Haus Wasserburg. Nebenan läuten die Glocken der Pallottikirche, während sich die Türen der Aula öffnen. Drei Tage lang haben sich hier Fachleute aus der Wissenschaft, Bildung und dem Journalismus gemeinsam mit jungen Wählerinnen und Wählern beraten, diskutiert und 80 Thesen aufgestellt.