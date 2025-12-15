Getötete Eritreerin: Haftbefehl gegen Lebensgefährten

Zweieinhalb Wochen nach dem grausigen Fund einer enthaupteten Frauenleiche bei Monreal in der Eifel gibt es Neuigkeiten in dem rätselhaften Fall: Gegen den Lebensgefährten der Frau liegt ein Haftbefehl vor. Wie es dazu gekommen ist.
Lesezeit 2 Minuten
Hat ihr 41-jähriger Lebensgefährte die 32-jährige Eritreerin getötet, deren zerstückelte Leiche vor etwas mehr als zwei Wochen bei Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden wurde? Der Mann, ebenfalls Eritreer, steht schon länger im Fokus der Ermittler. Nun haben sich offenbar Ermittlungsergebnisse konkretisiert: Am Montag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bonn gemeinsam mit, dass sich inzwischen ein dringender Tatverdacht gegen den in Bonn ...