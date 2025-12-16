Von der Pest vertrieben Ein verschwundenes Eifel-Dorf und seine letzten Spuren Christian Thome 16.12.2025, 08:00 Uhr

i Vom Ort Bettingen in der Eifel ist nicht viel übrig geblieben. Es handelt sich um eine sogenannte Wüstung - ähnlich wie Rockenfeld im Kreis Neuwied. Christian Thome/Trierischer Volksfreund

Was haben die Dörfer Alt-Bettingen in der Eifel und Rockenfeld im vorderen Westerwald gemeinsam? Beide Orte gibt es nicht mehr, sie wurden aufgegeben. Die Umstände, die dazu führten, könnten jedoch unterschiedlicher kaum sein. Blick in die Historie.

Hinter der alten Brücke im Dorf Bettingen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) geht es links rein. Und dann: weiter. Auch wenn die schmale Straße nicht so scheint, als würde hier noch viel kommen. Trotzdem: weiter. Nach dem Wasserwerk, das an der Prüm liegt – immer weiter.







