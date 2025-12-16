Ein verschwundenes Eifel-Dorf und seine letzten Spuren

Was haben die Dörfer Alt-Bettingen in der Eifel und Rockenfeld im vorderen Westerwald gemeinsam? Beide Orte gibt es nicht mehr, sie wurden aufgegeben. Die Umstände, die dazu führten, könnten jedoch unterschiedlicher kaum sein. Blick in die Historie.
Hinter der alten Brücke im Dorf Bettingen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) geht es links rein. Und dann: weiter. Auch wenn die schmale Straße nicht so scheint, als würde hier noch viel kommen. Trotzdem: weiter. Nach dem Wasserwerk, das an der Prüm liegt – immer weiter.