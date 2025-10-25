Gespräch mit Amy Lopez’ Vater „Ich wünschte, ich könnte ihrem Mörder vergeben“ 25.10.2025, 07:00 Uhr

i Amy Lopez verband eine sehr enge Beziehung mit ihrem Vater Robert Rimbau. Ihre Mutter starb, als sie noch ein Kind war. Rimbau nahm seine Tochter gern mit auf Reisen in alle Welt. Robert Rimbau

1994 wird die US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein ermordet. Seither liegen Trauer und Schmerz wie ein dunkler Schatten über ihrer Familie. 31 Jahre nach dem Verbrechen will ihr Vater Robert Rimbau endlich seinen Frieden finden.

Es ist ein Anruf im September 1994, der das Leben von Robert Rimbau für immer in ein Vorher und ein Nachher teilen wird. Mit seiner geliebten Tochter Amy Lopez – und ohne sie. Der damals 54-Jährige ist gerade auf einem Geschäftstreffen in New York, als sich sein Chef vom US-Energiekonzern Enron bei ihm meldet.







