Ob nur mit Butter, mit Käse oder Marmelade. Ein Butterbrot dient als leckerer und schneller Snack für zwischendurch. Da ist es nur verständlich, dass seine Existenz mit einem speziellen Tag gefeiert wird.
Denkt man an typisch deutsche Lebensmittel, fallen einem sofort Kartoffeln, Bier und Brot ein. Da ist es nicht überraschend, dass jedes von ihnen auch einen eigenen Tag hat, an dem seine Existenz gefeiert wird. Heute, am 26. September, ist das Brot dran, um genau zu sein, das Butterbrot.