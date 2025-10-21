Rotwildbrunft im Westerwald „König des Waldes“ ist auf Montabaurer Höhe zu erleben Manfred Höfer 21.10.2025, 12:00 Uhr

i Der Rothirsch ist das größte und eindrucksvollste in Deutschland wild lebende Säugetier und wird daher oft als "König des Waldes" bezeichnet. Manfred Höfer

Der Rothirsch oder auch „König des Waldes“ kann im Westerwald beobachtet werden. Das einzig ausgewiesene Rotwildgebiet befindet sich auf der Montabaurer Höhe, aber auch im AK-Land gibt es die eindrucksvollen Tiere. Momentan läuft die Brunft.

Der Rothirsch ist das größte und eindrucksvollste in Deutschland wild lebende Säugetier und wird daher oft als „König des Waldes“ bezeichnet. Allerdings wurde und wird diesem König von den Menschen heutzutage übel mitgespielt. So darf er nicht leben, wo er will, sondern, ganz Deutschland ist von einem Flickenteppich aus sogenannten „Rotwildgebieten“ durchzogen.







