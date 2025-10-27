Verhüllung dient als Schutz Das Koblenzer Schloss wird zum Baukran-Hotspot 27.10.2025, 13:30 Uhr

i Hier sehen Sie sechs Baukräne in Reih und Glied. Achso, und das Koblenzer Schloss natürlich. Alexej Zepik

178 Millionen Euro und jahrelange Bauzeit: Die Sanierung des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz ist ein Riesenprojekt. Davon zeugen seit Kurzem auch sechs Baukräne, die rund um das Gebäude stehen. Wozu sie da sind, erklärt das Amt für Bundesbau.

So klein wie jetzt sah das Kurfürstliche Schloss in Koblenz vielleicht noch nie aus. Insgesamt sechs große Baukräne ragen rund um den Prachtbau seit Kurzem in die Höhe. Aber warum braucht es so viele Kräne für die Sanierung des Schlosses? Das rheinland-pfälzische Amt für Bundesbau erklärt, wozu sie da sind und wie lange sie bleiben.







