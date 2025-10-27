Ob Weinbaukrise oder Vogelgrippe – die Landwirtschaft steht vor Herausforderungen. Unsere Zeitung hat mit der Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbands und dem Präsidenten des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau darüber gesprochen.
Lesezeit 6 Minuten
Ob Weinbaukrise, Vogelgrippe oder Wettbewerbsdruck – die deutsche Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Ein Stück weit muss sie sich neu erfinden – und fordert auch die Unterstützung der Politik. Über die Lage der Branche hat unsere Zeitung mit Stefanie Sabet und Marco Weber gesprochen.