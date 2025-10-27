Enttäuschende Antwort In Monzelfeld gibt es kein Theater am Volkstrauertag 27.10.2025, 14:00 Uhr

i Die „Theatergruppe Abendbrot“ darf ihr Bühnenstück am Volkstrauertag nicht auffführen. Bei den Mitgliedern sorgt das für Unverständnis – sie richten sich an die Politik. Privatarchiv Heimatverein Monzelfeld

Der Heimatverein Monzelfeld darf sein geplantes Theaterstück nicht aufführen. Er verlangt nach einer Erklärung und richtet sich ans Innenministerium – die Antwort: ernüchternd.

Monzelfeld. Die Empörung ist groß, die Enttäuschung noch größer. Der Heimatverein Monzelfeld hatte für eine seiner Theateraufführungen den 16. November als Spieltermin angedacht. Doch die Behörden machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Denn der 16.







