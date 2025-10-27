Enttäuschende Antwort: In Monzelfeld gibt es kein Theater am Volkstrauertag
Enttäuschende Antwort
In Monzelfeld gibt es kein Theater am Volkstrauertag
Der Heimatverein Monzelfeld darf sein geplantes Theaterstück nicht aufführen. Er verlangt nach einer Erklärung und richtet sich ans Innenministerium – die Antwort: ernüchternd.
Lesezeit 2 Minuten
Monzelfeld. Die Empörung ist groß, die Enttäuschung noch größer. Der Heimatverein Monzelfeld hatte für eine seiner Theateraufführungen den 16. November als Spieltermin angedacht. Doch die Behörden machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Denn der 16.