Beschwerdeverfahren Ahr-Causa
Keine weiteren Ermittlungen gegen Jürgen Pföhler
Das Justizzentrum in Koblenz, in dem unter anderem die Koblenzer Staats- und Generalstaatsanwaltschaft untergebracht sind.
Thomas Frey/dpa

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat mit Blick auf die Causa Pföhler die Einstellungsentscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigt. Es wird also keine weiteren Ermittlungen gegen den Ex-Ahrtal-Landrat geben.

Es bleibt dabei: Mit Blick auf die Ahrtal-Katastrophe wird es keine weiteren Ermittlungen gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), geben. Dies ist das Ergebnis eines Beschwerdeverfahrens zur Ahr-Causa bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz.

