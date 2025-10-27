Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat mit Blick auf die Causa Pföhler die Einstellungsentscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigt. Es wird also keine weiteren Ermittlungen gegen den Ex-Ahrtal-Landrat geben.
Es bleibt dabei: Mit Blick auf die Ahrtal-Katastrophe wird es keine weiteren Ermittlungen gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), geben. Dies ist das Ergebnis eines Beschwerdeverfahrens zur Ahr-Causa bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz.