Kommunalpolitisches Dilemma Warmsroth verliert Bürgermeister und Beigeordnete Jens Fink 27.10.2025, 14:00 Uhr

i Michael Cyfka (2. von links) hatte Ortsbürgermeister Björn Engelhardt (Mitte) im Juli 2024 vereidigt. Jetzt legten (von rechts) Jessica Heinrich und Burkard Hofbeck sowie Heike Heinrich (links) ihre Ämter geschlossen nieder. Jens Fink

Ein kommunalpolitisches Dilemma: Die Anforderungen sind für ehrenamtlich aktive Lokalpolitiker in den Dörfern nicht zu bewältigen, so der Warmsrother Bürgermeister Björn Engelhardt. Er gibt auf.

Die Bedingungen in seinem Amt seien für ihn nicht länger tragbar gewesen, betont Björn Engelhardt, der als Konsequenz sein Amt als Ortsbürgermeister mit Wirkung zum 31. Oktober niedergelegt hat. Diesen Entschluss habe er nach reiflicher Überlegung gefasst, bekräftigte der 43-jährige Warmsrother in einer öffentlichen, persönlichen Erklärung.







