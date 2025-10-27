Familien pflanzen in der Natur Baum im Koblenzer Stadtwald als bleibende Erinnerung Alexander Thieme-Garmann 27.10.2025, 13:39 Uhr

i Beate und Ulrich Mandel macht die Arbeit im Wald sichtlich Freude: Sie pflanzen eine Sommerlinde für ihren 40. Hochzeitstag. Alexander Thieme-Garmann

Wer eine bleibende Erinnerung schaffen möchte, der hat in Koblenz eine schöne Möglichkeit: Im Jubiläums- und Stadtwald kann man einen Baum pflanzen, der dann für viele Generationen steht. Und nicht nur für die eigene Familie.

Tief im Stadtwald befindet er sich, der Jubiläums- und Hochzeitswald in der Nähe des Waldspielplatzes, den man vom Rittersturz aus erreichen kann. An diesem Ort haben sich nun zwei Gruppen getroffen, um jeweils einen Baum zu pflanzen. Denn in diesem Waldstück bekommen Menschen die Möglichkeit, einen Baum für sich selbst oder als Geschenk, etwa zur Hochzeit, Geburt, zu einem bestimmten Jubiläum oder einfach als bleibendes Zeichen einzusetzen. ...







Artikel teilen

Artikel teilen