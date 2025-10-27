Es ist schon bitter, wenn man im eigenen Strafraum so unglücklich ausrutscht, dass man einen Elfmeter verursacht. Genau das passierte Julian Komarow in der B-Junioren-Regionalliga. Der SC Idar-Oberstein geriet in Koblenz so auf die Verliererstraße.
Scheinbar eine Nummer zu groß war die TuS Koblenz in der B-Junioren-Regionalliga für den SC Idar-Oberstein. 4:0 gewannen die Koblenzer ihr Heimspiel. Christian Schwinn, der Trainer des SC, ordnete die Angelegenheit allerdings anders ein: „Koblenz hat das Spiel nicht gewonnen.