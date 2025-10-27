Bitteres 0:4 bei TuS Koblenz B-Jugend des SC Idar vergibt sechs Hundertprozentige 27.10.2025, 13:03 Uhr

i SC-Außenverteidiger Ali Magassa behauptet sich in diesem intensiven Zweikampf gegen einen Akteur der TuS Koblenz. Christian Kiefer

Es ist schon bitter, wenn man im eigenen Strafraum so unglücklich ausrutscht, dass man einen Elfmeter verursacht. Genau das passierte Julian Komarow in der B-Junioren-Regionalliga. Der SC Idar-Oberstein geriet in Koblenz so auf die Verliererstraße.

Scheinbar eine Nummer zu groß war die TuS Koblenz in der B-Junioren-Regionalliga für den SC Idar-Oberstein. 4:0 gewannen die Koblenzer ihr Heimspiel. Christian Schwinn, der Trainer des SC, ordnete die Angelegenheit allerdings anders ein: „Koblenz hat das Spiel nicht gewonnen.







Artikel teilen

Artikel teilen