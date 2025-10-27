Suppenmeile auf dem Kirchplatz Für 12 Euro gab es in Sinzig die verschiedensten Suppen Judith Schumacher 27.10.2025, 14:00 Uhr

i Die Moschee-Gemeinde war gleich mit zwei Suppen vertreten. Judith Schumacher

Für 12 Euro konnte man am Sonntag auf dem Sinziger Kirchplatz Suppe satt essen. Dabei gab es neben gutbürgerlicher Kartoffelsuppe auch ausgefallene Varianten. Wie es mit dem Event, das so gut ankam, nun weitergeht.

Eine runde Sache war die erste Sinziger Suppenmeile auf dem Kirchplatz, die das Bürgerforum mit seiner Vorsitzenden Monika Weber-Lambert und Ideengeberin Berit Kokott in Kooperation mit städtischen Vereinen veranstaltet hatte. „Ich bin überwältigt von dem guten Zulauf, ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute kommen“, freute sich die Vorsitzende.







