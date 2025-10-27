Spannende Spiele in der Woche FC Brücken gastiert im Derby beim Hoppstädten 27.10.2025, 13:52 Uhr

i Phillipp Reichert tritt mit seinem TuS Hoppstädten am Donnerstag im Derby zu Hause gegen den FC Brücken an. Stefan Ding

Sowohl die zweite als auch die erste Mannschaft des TuS Hoppstädten tritt während der Woche in Spitzenspielen zu Hause an. Oben ranpirschen kann sich auch die Spvgg Hochwald, die am Donnerstag die SG bergen empfängt.

Der Ball rollt im Fußballkreis Birkenfeld unter der Woche von der A- bis in die C-Klasse. Gleich zwei Spitzenspiele gibt es beim TuS Hoppstädten. Los geht es am Mittwochabend, um 19 Uhr, in der B-Klasse Birkenfeld 2. Dort trifft die zweite Mannschaft des TuS Hoppstädten auf die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt.







