In der Eishockey-Regionalliga West führt die EG Diez-Limburg nach zwei Kantersiegen die Tabelle an. Doch Trainer Nils Krämer fand nach dem zweiten deutlichen Sieg binnen 48 ein Haar in der Suppe.
Nicht nur in heimischer Atmosphäre lief es bei der EG Diez-Limburg am Wochenende wie am Schnürchen, auch auswärts präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Nils Krämer in Torlaune. Mit 9:2 (3:0, 1:1, 5:1) behielten die Rockets am Sonntagabend beim ESV Grizzlys Bergkamen die Oberhand, wenngleich Luft nach oben war.