Großeinsatz bei Kimberly Clark Gefahrstoffaustritt: Sechs Personen in Krankenhäusern 27.11.2025, 09:58 Uhr

i Die Koblenzer Berufsfeuerwehr ist wegen eines Gefahrstoffaustritts bei Kimberly Clark in einem Großeinsatz. Alexander Thieme-Garmann

Die Koblenzer Berufsfeuerwehr ist seit dem frühen Donnerstagmorgen bei Kimberly Clark im Industriegebiet in der August-Horch-Straße im Einsatz. Dort ist ein chemischer Stoff ausgetreten. Es gibt zehn Verletzte.

Bei Kimberly Clark im Koblenzer Industriebetrieb in Kesselheim ist am frühen Donnerstagmorgen ein chemischer Stoff ausgetreten. Seit 4.36 Uhr sind die Koblenzer Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst in der August-Horch-Straße im Einsatz. Das teilte eine Feuerwehrsprecherin gegen 6 Uhr mit.







