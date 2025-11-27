Gefahrstoffaustritt: Sechs Personen in Krankenhäusern

Die Koblenzer Berufsfeuerwehr ist seit dem frühen Donnerstagmorgen bei Kimberly Clark im Industriegebiet in der August-Horch-Straße im Einsatz. Dort ist ein chemischer Stoff ausgetreten. Es gibt zehn Verletzte.
Lesezeit 1 Minute
Bei Kimberly Clark im Koblenzer Industriebetrieb in Kesselheim ist am frühen Donnerstagmorgen ein chemischer Stoff ausgetreten. Seit 4.36 Uhr sind die Koblenzer Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst in der August-Horch-Straße im Einsatz. Das teilte eine Feuerwehrsprecherin gegen 6 Uhr mit.