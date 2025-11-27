20-Millionen-Euro-Projekt Koblenzer Rauental: Pfeiler für neue Brücke eingehoben Alexander Thieme-Garmann 27.11.2025, 10:47 Uhr

i Neue Verbindung zwischen den Koblenzer Stadtteilen Rauental und Goldgrube: Der Einhub des zweiten Brückenpfeilerteils wurde erfolgreich ausgeführt. Alexander Thieme-Garmann

Bei der neuen Rad- und Fußgängerbrücke zwischen den Koblenzer Stadtteilen Rauental und Goldgrube geht es voran: Jetzt ist ein Brückenpfeiler eingehoben worden. Offen ist noch der Name des 20 Millionen Euro teuren Projekts.

Der Neubau einer Rad- und Gehwegbrücke zwischen den Koblenzer Stadtteilen Rauental und Goldgrube hat mit dem jüngsten Einhub eines Brückenpfeilers ein weiteres Puzzleteil hinzubekommen. Im Rahmen einer Besichtigung mit Stephan Landen (Abteilungsleiter für Brückenbau beim Koblenzer Tiefbauamt) und Mandy Steffens (Pressestelle der Stadt) konnte sich unsere Zeitung ein Bild von der Maßnahme und der aktuellen Situation auf der Baustelle machen. ...







