SPD-Antrag: Situation in Weierbach soll sich verbessern

Die Verkehrssituation in der Weierbacher Ortsmitte beschäftigte den Stadtrat. Ein SPD-Antrag dazu wurde angenommen und mündet nun in eine Machbarkeitsstudie zu Verbesserungen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Weierbacher sind nicht zufrieden mit der Verkehrssituation in der Ortsmitte. Hier setzte ein Antrag der SPD-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Stadtrates an. Ratsmitglied Franz-Josef Gemmel erläuterte Hintergründe: Bei der SPD-Bürgerversammlung im September in Weierbach wurde die Situation intensiv diskutiert.