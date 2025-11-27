Stadtrat Idar-Oberstein
SPD-Antrag: Situation in Weierbach soll sich verbessern
Die Verkehrssituation in der Weierbacher Ortsmitte griff ein SPD-Antrag auf. Nun soll ein Konzept zur Verbesserung erstellt werden.
Franz-Josef Gemmel

Die Verkehrssituation in der Weierbacher Ortsmitte beschäftigte den Stadtrat. Ein SPD-Antrag dazu wurde angenommen und mündet nun in eine Machbarkeitsstudie zu Verbesserungen. 

Die Weierbacher sind nicht zufrieden mit der Verkehrssituation in der Ortsmitte. Hier setzte ein Antrag der SPD-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Stadtrates an. Ratsmitglied Franz-Josef Gemmel erläuterte Hintergründe: Bei der SPD-Bürgerversammlung im September in Weierbach wurde die Situation intensiv diskutiert.

