TuS gegen Kastellaun Weiberns Frauen empfangen den ungeschlagenen Primus Harry Traubenkraut 27.11.2025, 10:55 Uhr

i Weiberns Trainer Egon Schumacher (Mitte) wird viel Mühe haben, seine Spielerinnen mit der richtigen Taktik im Heimspiel gegen Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern aufs Feld zu schicken. Jörg Niebergall

Schwieriger kann die Aufgabe für die Weiberner Handballerinnen nicht sein. Am Sonntag empfängt der TuS den noch ungeschlagenen Oberliga-Spitzenreiter HSG Kastellaun/Simmern.

In der Handball-Oberliga der Frauen stehen an diesem Wochenende nur zwei Partien auf dem Spielplan. Während der TV Welling spielfrei hat, empfängt der TuS Weibern am Sonntag ab 17 Uhr die HSG Kastellaun/Simmern in der Robert-Wolff-Halle. Für Weibern ist das Heimspiel eine vorgezogene Begegnung der Rückrunde, die eigentlich erst Mitte Februar an der Reihe gewesen wäre.







