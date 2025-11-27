Vor zehn Jahren ging es los Dorfladen in Osterspai ist eine Erfolgsgeschichte Ulrike Bletzer 27.11.2025, 11:00 Uhr

i Engagieren sich für die Nahversorgung in Osterspai (von links): Petra Fink, Marlene Lahm (beide Mitarbeiterinnen des Dorfladens), Stefan Maaß (stellvertretender Geschäftsführer Bürgergenossenschaft Osterspai) und Rosa Ledwinka (Leiterin des Dorfladens). Bletzer Ulrike

Vor einigen Jahren war es so weit: Der letzte Bäcker in Osterspai schloss seinen Laden. Um die Versorgung im Ort sicherzustellen, schlossen sich Bürger zu einer Genossenschaft zusammen. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

Geht nicht, gibt’s nicht – dieses Motto passt wie maßgeschneidert auf die Bürgergenossenschaft Osterspai und ihr „Kind“, den Dorfladen in der Hauptstraße 41. „Als vor einigen Jahren hier der letzte Bäcker zugemacht hat, gab’s überhaupt keine Möglichkeit mehr zum Einkaufen“, erzählt Stefan Maaß, der stellvertretende Geschäftsführer der Genossenschaft.







