Wahl 26: So sehen die neuesten Umfrageergebnisse aus

Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist bei den Menschen im Land noch nicht angekommen – das ist ein zentrales Ergebnis des neuen „Rheinland-Pfalz-Reports“ vier Monate vor der Wahl am 22. März 2026. Alle Ergebnisse mit Grafiken im Überblick.
Vier Monate vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl sind weiterhin viele Bürger im Land unentschlossen, welche Partei sie am 22. März 2026 wählen würden. Das ist ein zentrales Ergebnis des neuesten „Rheinland-Pfalz-Reports“, für den das Meinungsforschungsinstitut Ifak im Auftrag der Rhein-Zeitung und von RPR1.