Schluss mit Baustellenstaub Max-von-Laue-Schule: Bald wird zweimal am Tag geputzt 27.11.2025, 10:00 Uhr

i Dreck und Staub in Klassenräumen und Fluren gehörten am Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium in den vergangenen Jahren dazu. Das soll sich bald ändern. Alexej Zepik

Staub und Dreck von der Baustelle im Klassenraum: Damit muss die Schulgemeinschaft am Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz schon seit Längerem leben. Ab dem nächsten Jahr soll sich das ändern.

Schmutz und Staub sind und waren stete Begleiter der Sanierung des Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasiums. Ab dem kommenden Jahr soll damit Schluss sein. Die Reinigungsintervalle werden deutlich erhöht.Kritik an der Sauberkeit in der Schule hatte es vor allem bei einer Lehrerversammlung im November gegeben, berichtet Baudezernent Andreas Lukas gegenüber unserer Zeitung.







