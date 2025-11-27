Kaltenengers: Ehefrau kämpft Nach 25 Jahren wird Rolf Frein der E-Rollstuhl verwehrt 27.11.2025, 10:10 Uhr

i Karin Frein und ihr Mann Rolf kämpfen um einen E-Rollstuhl. Karin Frein

25 Jahre lang fährt Rolf Frein in seinem E-Rollstuhl. Im Mai geht dieser kaputt. Er soll keinen neuen bekommen. Für ihn bedeutet das, dass er seine Eigenständigkeit verliert, seine Freiheit. Die Familie aus Kaltenengers fühlt sich im Stich gelassen.

Karin Frein ist sprachlos. Ihr Mann Rolf hat die vergangenen 25 Jahre in einem elektronischen Rollstuhl verbracht. Nach einem Motorradunfall vor 30 Jahren 1995 kann er nicht mehr laufen. Seit Mai, als sein Rollstuhl kaputtging, bleibt ihm ein Ersatzfahrzeug dieser allerdings von der Berufsgenossenschaft verwehrt.







