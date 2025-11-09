Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver auf B 327

Nach dem zweispurigen Bereich verjüngt sich dort die Fahrbahn und der Überholer versuchte seinen Überholvorgang noch vor der Sperrfläche zu beenden. Hierbei kam er vermutlich beim Einscheren, etwas zu weit nach rechts, auf die Fahrspur der zu Überholenden, ohne diese jedoch zu touchieren. Diese erschreckte sich jedoch über dessen Fahrweise und den geringen Seitenabstandes und lenkte nach rechts, um eine mögliche Kollision zu vermeiden und streifte die dortige Leitplanke. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden am Pkw.

Der Überholer setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Bei dem Überholer soll es sich um einen weißen Kombi gehandelt haben, weitere Infos sind hierzu nicht bekannt.

Bei dem verunfallten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Opel Corsa.



Wer kann sachdienliche Hinweise zu diesem Unfallhergang bzw. zu dem Überholer geben?



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

PI Boppard

Mainzer Straße 42-44

Boppard

06742 /8090

T.Malucha, PHK'in





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell