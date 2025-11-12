Ein Institut für drei Kreise Gibt es eine große Sparkassen-Fusion im Westerwald? 12.11.2025, 14:50 Uhr

i Die Vorstandsmitglieder Andreas Görg (links) und Michael Bug (rechts) mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Westerwald-Sieg, Andreas Reingen (Mitte). Wird es bald zu einer Fusion mit der Sparkasse Neuwied kommen? Irmela Hess

Entsteht im geografischen Westerwald die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz? Die Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied wollen ihre Zusammenarbeit ausweiten. Was könnte dies bedeuten? Wir haben zwischen den Zeilen gelesen.

Die Pressemitteilung von Mittwochnachmittag ist wachsweich formuliert: „Sparkasse Neuwied und Sparkasse Westerwald-Sieg im Dialog“ lautet die Überschrift. Zwischen den Zeilen könnte das allerdings den Auftakt für eine Sparkassen-Fusion sein, die in Rheinland-Pfalz ihresgleichen sucht.







