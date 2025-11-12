Gibt es eine große Sparkassen-Fusion im Westerwald?

Entsteht im geografischen Westerwald die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz? Die Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied wollen ihre Zusammenarbeit ausweiten. Was könnte dies bedeuten? Wir haben zwischen den Zeilen gelesen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Pressemitteilung von Mittwochnachmittag ist wachsweich formuliert: „Sparkasse Neuwied und Sparkasse Westerwald-Sieg im Dialog“ lautet die Überschrift. Zwischen den Zeilen könnte das allerdings den Auftakt für eine Sparkassen-Fusion sein, die in Rheinland-Pfalz ihresgleichen sucht.