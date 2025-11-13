Marode Fußgängerunterführung Wann wird der Andernacher Bahnhof endlich saniert? 13.11.2025, 06:30 Uhr

i Im vergangenen Jahr setzte die Bahn die Bahnsteige 2 und 3 im Andernacher Bahnhof instand. In den kommenden beiden Jahren sind keine weiteren Modernisierungsmaßnahmen geplant. Martina Koch

2024 setzte die Bahn die Bahnsteige 2 und 3 im Andernacher Bahnhof instand. Die seit Jahren marode Fußgängerunterführung, die zu den Bahnsteigen führt, blieb dabei unangetastet. Auch in den kommenden beiden Jahren ist keine Sanierung geplant.

Zahlreiche Bahnhöfe in der Region werden im kommenden Jahr modernisiert und für die Reisenden attraktiver gestaltet. Das ist eine gute Nachricht. Die aus Andernacher Sicht nicht ganz so gute Nachricht: Der Bahnhof in Andernach gehört nicht zu den Stationen, die zeitnah mit einer neuen Beleuchtung und freundlich gestalteten Unterführungen ausgestattet werden.







