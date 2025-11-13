Gottesdienst in Staudernheim
Kreisjägerschaft erweist ihrem Schutzpatron die Ehre
Die Liturgie lag in den Händen von Ralf Anacker und für die musikalische Gestaltung zeichnete sich die Parforcehorn-Bläsergruppe Gollenfels-Stromberg verantwortlich.
Wilhelm Meyer

Statt unter freiem Himmel fand der Hubertusgottesdienst in diesem Jahr in der evangelischen Kirche in Staudernheim statt. 

Mancher wird in diesem Jahr den eigentlich schon traditionellen Hubertusgottesdienst unter freiem Himmel vor der Flurkapelle Linz-Ockenfels des Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseums vermisst haben. Eingesprungen ist Philipp Geib, Staudernheimer Bürgermeister, Jäger und stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Bad Kreuznach im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz.

