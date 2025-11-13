Kreisjägerschaft erweist ihrem Schutzpatron die Ehre

Statt unter freiem Himmel fand der Hubertusgottesdienst in diesem Jahr in der evangelischen Kirche in Staudernheim statt.
Lesezeit 1 Minute
Mancher wird in diesem Jahr den eigentlich schon traditionellen Hubertusgottesdienst unter freiem Himmel vor der Flurkapelle Linz-Ockenfels des Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseums vermisst haben. Eingesprungen ist Philipp Geib, Staudernheimer Bürgermeister, Jäger und stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Bad Kreuznach im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz.