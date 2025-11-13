Alf will Ortsmitte lebendiger gestalten

Die Neugestaltung der Ortsmitte ist den Einwohnern von Alf ein besonderes Anliegen. Dies und weitere Projekte, die das Dorf attraktiver machen sollen, wurden jüngst bei der Dorfmoderation besprochen.
Das Dorferneuerungskonzept für die Ortsgemeinde Alf steht. Es muss nur noch in der kommenden Woche vom Gemeinderat beschlossen werden, aber das ist voraussichtlich reine Formsache.Seit der Auftaktveranstaltung der Dorfmoderation/Dorferneuerung im September 2023 hat es sieben Treffen gegeben, in denen Ideen gesammelt und Projekte angedacht wurden – so unter anderem Workshops zu den Themen Baustruktur, Wanderwege, Baukultur – Ortsbild – Parken, ...