Rund 30 Bäume müssen weg Neuer Radweg in Koblenz für 4,1 Millionen Euro 13.11.2025, 07:30 Uhr

i Am Koblenzer Moselufer in Moselweiß wird der Rad- und Gehweg umfangfreich ausgebaut. Alexej Zepik

Der Rad- und Gehweg am Moselufer im Koblenzer Stadtteil Moselweiß wird für 4,1 Millionen Euro ausgebaut. Dafür müssen rund 30 Bäume gefällt werden. Im Stadtrat hat nur eine Fraktion für die teurere Variante ohne Baumfällungen gestimmt.

Kosten von 4,1 Millionen Euro und rund 30 Baumfällungen oder Kosten von 6,1 Millionen Euro und dafür keine einzige Baumfällung: Das waren die beiden Optionen für den Ausbau des Radwegs auf 2,3 Kilometern am rechten Moselufer im Koblenzer Stadtteil Moselweiß.







