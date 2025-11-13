Feuerwehr Idar-Oberstein Wehrleiter: Fehlende Wertschätzung aus der Politik Christian Schulz 13.11.2025, 08:00 Uhr

i Das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35-jährige aktive und pflichtreue Tätigkeit bei der Feuerwehr erhielten (von links mit Urkunde) Olaf Hartenberger, Thorsten Hartenberger, Christian Kurz, Martin Herzog und Hanno Stiltz Christian Schulz. Hosser

Beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr Idar-Oberstein wurde auf Einsätze zurückgeblickt und Wehrleiter Jörg Riemer richtete Worte in Richtung Politik.

Traditionell eröffnete Bürgermeister Friedrich Marx den Kameradschaftsabend der Feuerwehr Idar-Oberstein in der Feuerwache 1 und begrüßte viele Amts- und Würdenträger, bevor es den ebenfalls zur Tradition gewordenen Rollbraten gab. Nach der Stärkung wurde an die verstorbenen Kameraden Werner Ziegel, Horst Tasch Dieter Wolf und Karl-Heinz Schuff gedacht.







