Wehrleiter: Fehlende Wertschätzung aus der Politik

Beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr Idar-Oberstein wurde auf Einsätze zurückgeblickt und Wehrleiter Jörg Riemer richtete Worte in Richtung Politik.
Traditionell eröffnete Bürgermeister Friedrich Marx den Kameradschaftsabend der Feuerwehr Idar-Oberstein in der Feuerwache 1 und begrüßte viele Amts- und Würdenträger, bevor es den ebenfalls zur Tradition gewordenen Rollbraten gab. Nach der Stärkung wurde an die verstorbenen Kameraden Werner Ziegel, Horst Tasch Dieter Wolf und Karl-Heinz Schuff gedacht.