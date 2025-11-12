DFB-Shootingstar Ouédraogo Als sein Vater Alassane noch für die EGC Wirges kickte 12.11.2025, 20:48 Uhr

i Wer nicht mindest einmal im Derby gegen die Sportfreunde Eisbachtal auf dem Platz stand, hat in seiner Zeit bei der Spvgg EGC Wirges etwas verpasst. Alassane Ouédraogo (rechts, hier im Zweikampf mit Manuel Schräder) feierte am Samstag, 26. April 2014, mit der EGC einen 2:0-Erfolg beim Westerwälder Rivalen in Nentershausen. Am Ende der Saison stieg Wirges als Meister in die Oberliga auf, Eisbachtal wurde Achter. Andreas Hergenhahn

Die Fußballwelt ist manchmal klein. Wer sich bei Shootingstar Assan Ouédraogo, den DFB-Coach Julian Nagelsmann für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nachnominiert hat, auf Spurensuche begibt, landet auch bei der Spvgg EGC Wirges im Westerwald.

Wenn sich am Freitagabend die Fußballfans in Wirges und Umgebung die Übertragung des WM-Qualifikationsspiels zwischen Luxemburg und der DFB-Elf anschauen, dürfte es ihnen bei einem Namen besonders in den Ohren klingeln. Der 19-jährige Assan Ouédraogo von RB Leipzig wurde Anfang der Woche als Ersatz für den verletzten Mainzer Nadiem Amiri (Adduktorenprobleme) nachnominiert und darf nach seiner Zeit bei der U17, mit der er Weltmeister wurde, und ...







