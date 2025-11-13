Eisbachtal empfängt Pirmasens Wörsdörfers Plan: Am letzten Spieltag gemeinsam feiern 13.11.2025, 06:00 Uhr

i Jannis Muth (rotes Trikot, hier im Duell mit Worms' Luca Baderschneider) ist einer der Gewinner der zuletzt angespannten Personalsituation bei den Sportfreunden Eisbachtal. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt, Coach Thorsten Wörsdörfer darf sich vor dem Heimspiel gegen den FK Pirmasens über Konkurrenzkampf freuen. Andreas Hergenhahn

Wenn der seit Wochen ungeschlagene Tabellenführer beim Vorletzten gastiert, dann sind die Rollen klar verteilt. Und dennoch gibt es Dinge, die Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer vor dem Spiel gegen Pirmasens Hoffnung machen.

Ganz viele anerkennende Worte hat Thorsten Wörsdörfer für den kommenden Gegner seiner Sportfreunde Eisbachtal und vor allem für deren Trainer Daniel Paulus übrig: Am Samstag (15 Uhr) empfangen seine Eisbären den Tabellenführer der Fußball-Oberliga, den FK Pirmasens – und da sind Worte des Lobes für die Mannschaft sicherlich nicht schwer zu finden.







