Wörsdörfers Plan: Am letzten Spieltag gemeinsam feiern

Wenn der seit Wochen ungeschlagene Tabellenführer beim Vorletzten gastiert, dann sind die Rollen klar verteilt. Und dennoch gibt es Dinge, die Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer vor dem Spiel gegen Pirmasens Hoffnung machen.
Ganz viele anerkennende Worte hat Thorsten Wörsdörfer für den kommenden Gegner seiner Sportfreunde Eisbachtal und vor allem für deren Trainer Daniel Paulus übrig: Am Samstag (15 Uhr) empfangen seine Eisbären den Tabellenführer der Fußball-Oberliga, den FK Pirmasens – und da sind Worte des Lobes für die Mannschaft sicherlich nicht schwer zu finden.