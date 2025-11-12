Auftakt am Freitagabend Linz oder Mülheim: Wer findet zurück in die Spur? 12.11.2025, 17:50 Uhr

i Hoch hinaus ist nicht mal das Ziel von Florian Mamuti (schwarzes Trikot) und seinem VfB Linz. Allerdings will die Mannschaft von Coach Thomas Schuster vor der Winterpause noch möglichst viele Punkte sammeln, um die Abstiegszone hinte sich zu lassen. Der erste Schritt soll am Freitagabend gegen Mülheim-Kärlich gemacht werden. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ins Straucheln geraten sind zuletzt beide Teams: der VfB Linz und die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Beide wollen im direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend auf dem Kaiserberg wieder in die Spur finden – doch wem gelingt das?

Wenn am Freitagabend (20 Uhr) auf dem Linzer Kaiserberg der vorletzte Hinrundenspieltag der Fußball-Rheinlandliga eingeläutet wird, dann stehen sich mit dem gastgebenden VfB und der SG 2000 Mülheim-Kärlich zwei Mannschaften gegenüber, die nicht unbedingt vor Selbstbewusstsein strotzen dürften, die aber eigentlich genau dieses Selbstbewusstsein dringend bräuchten.







Artikel teilen

Artikel teilen