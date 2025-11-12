Linz oder Mülheim: Wer findet zurück in die Spur?

Ins Straucheln geraten sind zuletzt beide Teams: der VfB Linz und die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Beide wollen im direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend auf dem Kaiserberg wieder in die Spur finden – doch wem gelingt das?
Wenn am Freitagabend (20 Uhr) auf dem Linzer Kaiserberg der vorletzte Hinrundenspieltag der Fußball-Rheinlandliga eingeläutet wird, dann stehen sich mit dem gastgebenden VfB und der SG 2000 Mülheim-Kärlich zwei Mannschaften gegenüber, die nicht unbedingt vor Selbstbewusstsein strotzen dürften, die aber eigentlich genau dieses Selbstbewusstsein dringend bräuchten.