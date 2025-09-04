Die Bürgermeisterwahl in der VG Puderbach, die Sven Schür in der Stichwahl für sich entscheiden konnte, ist längst vorüber. Doch ein Verfahren sorgt weiterhin für Ungewissheit. Puderbachs amtierender VG-Bürgermeister Volker Mendel gibt Einblicke.

Eine endgültige Gewissheit gibt es weiterhin nicht. Wenn alles seinen normalen Gang nähme, würde der Ende April gewählte Kandidat Sven Schür, der aktuell Ortsbürgermeister von Steimel und bei der VG Rengsdorf-Waldbreitbach angestellt ist, am 1. Januar 2026 die Nachfolge des amtierenden Puderbacher Bürgermeisters Volker Mendel antreten. Doch wie unsere Zeitung bereits berichtete, war zunächst bei der Kreisverwaltung Einspruch gegen das Wahlergebnis erhoben worden, der abgelehnt wurde. Aber damit war das Kapitel noch nicht beendet. Denn gegen diese Entscheidung wurde wiederum Klage beim Koblenzer Verwaltungsgericht eingereicht, einen Verhandlungstermin gab es bislang nicht.

Diese Ungewissheit ist nicht einfach für die Puderbacher Verwaltung. Und nun liegen der Rhein-Zeitung exklusiv Informationen vor, dass voraussichtlich noch mehr Geduld geübt werden muss, als ursprünglich gehofft wurde.

Hintergrund des Verfahrens

Zum Hintergrund des Verfahrens: Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Koblenz (unsere Zeitung berichtete) hatte auf Anfrage erklärt, dass am 10. Juni Klage wegen der Bürgermeisterwahl beim Verwaltungsgericht Koblenz erhoben worden war. Klagegegner ist laut Sprecher das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Landrat des Kreises Neuwied, also Achim Hallerbach. Die Klage befindet sich weiterhin im vorbereitenden Verfahren. Bei der ersten Anfrage hatte die Kreisverwaltung keine weiteren Angaben gemacht: „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass wir zu den Gründen und den weiteren Fragen im Kontext zurzeit keine Angaben machen können“, sagte Thomas Herschbach, Sprecher der Kreisverwaltung, im Juli.

Wie schnell fällt eine Entscheidung?

„Die Frage ist, wie schnell das Verwaltungsgericht Koblenz die Entscheidung trifft“, sagte Volker Mendel vor wenigen Wochen. Außerdem stellt sich laut Mendel die Frage, ob man anschließend gegen das Urteil in Revision gehen könnte. „Das wissen wir alles längst noch nicht“, so Mendel. Das führe auch dazu, dass der potenzielle Nachfolger nur punktuell eingearbeitet werden könne. Beispielsweise wird Schür nach Aussagen von Mendel schon jetzt bei dem Thema Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzepte für die VG Puderbach, bei den Baumaßnahmen der Kita Steimel und Urbach sowie der kommunalen Wärmeplanung miteinbezogen. Alles wichtige Themen, die „begleitet werden müssen“.

Nach dem ersten Gespräch mit Mendel zum Thema gibt es Neuigkeiten. Auf Anfrage teilte nun eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Koblenz kürzlich Folgendes mit. Das dürfte allein bereits im Hinblick auf die Planungssicherheit rund um die Nachfolge von Volker Mendel bei der VG Puderbach für eine Ernüchterung gesorgt haben: „Ein Termin zur mündlichen Verhandlung ist noch nicht bestimmt und auch noch nicht konkret absehbar. Das hängt von der Kammerbelastung ab. Allerdings ist eine Terminierung für Anfang nächsten Jahres ins Auge gefasst.“ Weiterhin erklärte die Sprecherin, dass – soweit die Klage nicht erfolgreich sein sollte – ein Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt oder – sofern das Verwaltungsgericht im Urteil die Berufung zulässt – unmittelbar Berufung eingelegt werden kann.

Amtierender Bürgermeister ist unzufrieden

Falls die Angelegenheit bis Ende des Jahres noch nicht geregelt sein sollte – und derzeit sieht es stark danach aus – geht Volker Mendel davon aus, dass seine derzeitigen Beigeordneten Diethelm Stein, Hans-Martin Born und Natanja Neitzert die Geschäfte bis zur Einführung eines neuen Bürgermeisters weiterführen. „Das alles ist nicht ganz befriedigend“, betont Mendel.

i Wann wird der Nachfolger von Volker Mender die Geschicke der Verbandsgemeinde Puderbach lenken? Vieles ist aktuell noch ungewiss. Lars Tenorth

Mendel gibt inhaltliche Einblicke zum Verfahren

Inhaltlich, so erklärt Mendel näher, gehe es bei dem Verfahren um die (mögliche) Wahlbeeinflussung. „Wie werden hier der Kreisbeigeordnete und der Landrat wahrgenommen?“, fragt Mendel. In Ausübung der Dienstgeschäfte als Amtsträger dürfe man keine Wahlunterstützung, beispielsweise durch Bilder und Aussagen zu bestimmten Kandidaten, leisten. Ferner drehe es sich um die Frage, „wann bin ich Amtsträger und wann nicht?“. „Es ist eine spannende Geschichte“, sagt Mendel. Der Kläger sage, der Bürger unterscheide nicht zwischen dem Landrat Hallerbach als Mensch und Hallerbach als Landrat.

„Es wäre vermessen, jemanden ins Amt einzuführen, wenn noch ein Rechtsstreit im Hintergrund wirkt.“

Volker Mendel, Bürgermeister der VG Puderbach

Gern würde Mendel Schür schon „24/7“ einbinden, nur ist noch nicht final gesichert, ob Schür sein Nachfolger wird, und wenn ja, wann er sein Amt antreten wird. Es könnte möglicherweise auch Neuwahlen geben, so Mendel. Ein Gericht müsse auch im Bewusstsein handeln, dass hier zum 31. Dezember ein Bürgermeister ausscheidet. „Es wäre vermessen, jemanden ins Amt einzuführen, wenn noch ein Rechtsstreit im Hintergrund wirkt“, unterstreicht Mendel nach den neuen Infos des Gerichts.

Der Betroffene, also Sven Schür selbst, könne erst seine bisherige Beschäftigung mit dem Arbeitgeber, der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, auflösen, wenn er rechtlich unvoreingenommen die neue Beschäftigung als Puderbacher Bürgermeister annehmen könne, so Mendel. Weiterhin bekräftigt Mendel: „Meine Einschätzung ist nach wie vor die, dass der demokratisch gewählte Bewerber dann hoffentlich auch zum Zug kommen wird.“

Rechtliche Grundlagen

Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Koblenz, welche rechtlichen Grundsätze im Verfahren näher unter die Lupe genommen werden: „Im Mittelpunkt stehen die Wahlgrundsätze, die in Artikel 38 Absatz 1 im Grundgesetz (GG) und Paragraf 53 Absatz 1 der Gemeindeordnung verankert sind.“ Nach Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 GG werden Abgeordnete des Deutschen Bundestages in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Für Landtagswahlen und weitere Wahlen gilt Artikel 38 GG zwar nicht unmittelbar, doch beeinflusst dieser über die Homogenitätsklausel des Artikels 28 Absatz 1 Satz 1 GG die Rechtslage in den Ländern. Demnach müssen sich deren Wahlen an den Kriterien des Artikels 38 Absatz 1 GG orientieren. Der Abschnitt zum Paragrafen 53 Absatz 1 der Gemeindeordnung findet sich unter dem folgenden Link. Er befasst sich mit der Wahl der Bürgermeister und legt rechtlich den Wahlvorgang näher fest: https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-GemORPV39P53﻿