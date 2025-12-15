Gewalttat in Idar
Landgericht: Videoaufnahmen sorgen für Bestürzung
Am Landgericht in Bad Kreuznach wird derzeit ein Fall von brutaler Gewalt verhandelt, der sich in Idar abspielte.
Markus Kilian

Gefährliche Körperverletzung und schwerer Raub: Der Prozess am Landgericht gegen zwei Angeklagte aus Idar-Oberstein geht weiter.

Lesezeit 4 Minuten
Im Strafprozess am Landgericht Bad Kreuznach wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung stehen zwei Versionen zur Debatte: Vorsitzender Richterin Annegret Werner lag einerseits die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach vor, wonach ein 41- und ein 43-Jähriger gemeinsam am ersten Weihnachtstag 2024 einen 55-Jährigen in dessen Wohnhaus in Idar überfallen hatten.

