SSVGH verliert auswärts 2:3 Der Zug in Richtung Direktaufstieg ist abgefahren Sascha Nicolay 15.12.2025, 16:01 Uhr

i Levan Jishkariani (Nr. 10) und Mattis Ruppenthal (Nr. 9) haben mit dem SSVGH Idar-Oberstein den direkten Aufstieg in die Rheinland-Pfalz-Liga in Gau-Algesheim wohl verspielt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Volleyball-Drama: SSVGH verliert knapp 2:3 gegen TV Gau-Algesheim. Der Direktaufstieg rückt in weite Ferne, doch Platz zwei bleibt möglich.

Für die erste Volleyballmannschaft des SSVGH Idar-Oberstein ist der direkte Aufstieg in die Rheinland-Pfalz-Liga nach der 2:3-Niederlage zum Jahresausklang beim TV Gau-Algesheim in weite Ferne gerückt. Die acht Punkte Rückstand auf den sehr stabilen Verbandsliga-Tabellenführer, den ASV Landau, sind bei einem normalen Saisonverlauf nicht mehr aufzuholen.







