SSVGH verliert auswärts 2:3
Der Zug in Richtung Direktaufstieg ist abgefahren
Levan Jishkariani (Nr. 10) und Mattis Ruppenthal (Nr. 9) haben mit dem SSVGH Idar-Oberstein den direkten Aufstieg in die Rheinland-Pfalz-Liga in Gau-Algesheim wohl verspielt.
Volleyball-Drama: SSVGH verliert knapp 2:3 gegen TV Gau-Algesheim. Der Direktaufstieg rückt in weite Ferne, doch Platz zwei bleibt möglich. 

Für die erste Volleyballmannschaft des SSVGH Idar-Oberstein ist der direkte Aufstieg in die Rheinland-Pfalz-Liga nach der 2:3-Niederlage zum Jahresausklang beim TV Gau-Algesheim in weite Ferne gerückt. Die acht Punkte Rückstand auf den sehr stabilen Verbandsliga-Tabellenführer, den ASV Landau, sind bei einem normalen Saisonverlauf nicht mehr aufzuholen.

