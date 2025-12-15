Der Zug in Richtung Direktaufstieg ist abgefahren

Volleyball-Drama: SSVGH verliert knapp 2:3 gegen TV Gau-Algesheim. Der Direktaufstieg rückt in weite Ferne, doch Platz zwei bleibt möglich.
Lesezeit 3 Minuten
Für die erste Volleyballmannschaft des SSVGH Idar-Oberstein ist der direkte Aufstieg in die Rheinland-Pfalz-Liga nach der 2:3-Niederlage zum Jahresausklang beim TV Gau-Algesheim in weite Ferne gerückt. Die acht Punkte Rückstand auf den sehr stabilen Verbandsliga-Tabellenführer, den ASV Landau, sind bei einem normalen Saisonverlauf nicht mehr aufzuholen.