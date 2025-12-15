Das zweite Frauenteam des SSVGH zeigt Spitzenleistung

Volleyballerinnen des SSVGH II landen als Aufsteigerinnen einen Coup in der Kreisliga. Favorit in Stadecken-Elsheim klar besiegt. Währenddessen kämpfen erste Frauen- und zweite Männerteams weiter gegen Rückschläge.
Lesezeit 2 Minuten
Große Freude bereitet momentan die zweite Volleyball-Frauen-Mannschaft den Verantwortlichen des SSVGH Idar-Oberstein. Abteilungsleiter Sebastian Scherer, der die Partie des SSVGH II bei der TSVgg Stadecken-Elsheim IV im Kurzurlaub am Wildkogel über den Live-Ticker mitverfolgt hatte, jubelte aus der Ferne: „Sensationell!