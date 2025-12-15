Unerwarteter Auswärtssieg Das zweite Frauenteam des SSVGH zeigt Spitzenleistung Sascha Nicolay 15.12.2025, 16:25 Uhr

i Das erste Frauenteam des SSVGH Idar-Oberstein stimmt sich ein, doch aktuell durchläuft die Equipe eine Durststrecke. Das zweite Frauenteam macht dagegen gerade richtig Spaß. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Volleyballerinnen des SSVGH II landen als Aufsteigerinnen einen Coup in der Kreisliga. Favorit in Stadecken-Elsheim klar besiegt. Währenddessen kämpfen erste Frauen- und zweite Männerteams weiter gegen Rückschläge.

Große Freude bereitet momentan die zweite Volleyball-Frauen-Mannschaft den Verantwortlichen des SSVGH Idar-Oberstein. Abteilungsleiter Sebastian Scherer, der die Partie des SSVGH II bei der TSVgg Stadecken-Elsheim IV im Kurzurlaub am Wildkogel über den Live-Ticker mitverfolgt hatte, jubelte aus der Ferne: „Sensationell!







Artikel teilen

Artikel teilen