StadtStrünzer soll klären, was ein Linzer Strünzer ist

Als „Strünzer“ bezeichnen sich die Linzer augenzwinkernd selber. Es gibt sogar den Strünzerbrunnen, der dem typischen Linzer ein Denkmal setzt. Was einen echten Strünzer ausmacht, soll der neue „StadtStrünzer“ kreativ ans Licht bringen.
Lesezeit 4 Minuten
Wer oder was ist eigentlich ein Strünzer? Diese Frage stellen sich viele Besucher, die auf dem Burgplatz in Linz Station am „Strünzerbrunnen“ machen. Im Zentrum des Wasserreservoirs steht die Bronzefigur eines angeblich typischen Linzer Strünzers. Das ist als Hinweis darauf, was ein Strünzer ist, weder für Touristen noch für Linzer Neubürger wirklich erhellend.