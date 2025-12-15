Michels (CDU) entschuldigt sich bei Kleemann (Grüne)

Im November hatte CDU-Mann Tim Michels den Grünen Ulrich Kleemann im Koblenzer Stadtrat hart und persönlich attackiert. Michels entschuldigte sich nun für seine Worte – und sprach dabei auch einen versöhnlich-vorweihnachtlichen Gedanken aus.
Gleich zu Beginn der Koblenzer Stadtratssitzung am Freitag ergriff der Stadtrat Tim Michels das Wort. Der Christdemokrat machte klar, dass er bei der Sitzung des Gremiums im November rhetorisch übers Ziel hinaus geschossen war. Michels entschuldigte sich sodann – und das insbesondere bei dem Ratsmitglied Ulrich Kleemann von den Grünen.