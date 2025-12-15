Familienunternehmen gedeiht Petz-Rewe: Wissener Händlertradition seit 100 Jahren Elmar Hering 15.12.2025, 17:00 Uhr

i Die Brüder Franz-Rudolf (rechts) und Josef Sanktjohanser haben großen Anteil an der erfolgreichen Unternehmensgeschichte. Elmar Hering

Vom kleinen Tante-Emma-Laden zum bedeutsamen Handelskonzern: Die Familien Sanktjohanser können auf eine 100-jährige Unternehmensentwicklung zurückblicken. Das nächste Jubiläum dürfte allerdings an einer neuen Adresse gefeiert werden.

Einstimmig hat der Wissener Stadtrat jüngst entschieden, einen Teil der Hämmerbergstraße umzubenennen in „Paula-Brücher-Straße“. Und das hat einen guten Grund. Gewürdigt wird damit die 100-jährige Händlertradition, die in Wissen zusammenhängt mit den Namen Brücher und Sanktjohanser.







