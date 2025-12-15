Kreuznacher HC feiert 8:4-Sieg Keeper Senft und Vierfachschütze Zerfass stechen heraus Sascha Nicolay 15.12.2025, 16:19 Uhr

i Trainer Alexander Jacob ist sehr zufieden. Sein Kreuznacher HC geht als Dritter in die Weihnachtspause der 2. Regionalliga. Gegen den Wiesbadener THC gab es einen 8:4-Sieg Klaus Castor

Trainer Alexander Jacob hob zwei Akteure aus einem geschlossen guten Team heraus und freute sich über den 8:4-Sieg des Kreuznacher HC gegen den Wiesbadener HTC 2. Zu Hause bleibt der Aufsteiger damit verlustpunktfrei

Die Heimweste des Kreuznacher HC in der 2. Hallenhockey-Regionalliga bleibt blütenweiß. Auch gegen den Wiesbadener THC 2 ließ der Aufsteiger in der IGS-Halle nichts anbrennen und feierte einen 8:4-Sieg. Damit verabschiedet sich der KHC als Dritter in die Weihnachtspause.







