Kreuznacher HC feiert 8:4-Sieg
Keeper Senft und Vierfachschütze Zerfass stechen heraus
Trainer Alexander Jacob ist sehr zufieden. Sein Kreuznacher HC geht als Dritter in die Weihnachtspause der 2. Regionalliga. Gegen den Wiesbadener THC gab es einen 8:4-Sieg
Trainer Alexander Jacob hob zwei Akteure aus einem geschlossen guten Team heraus und freute sich über den 8:4-Sieg des Kreuznacher HC gegen den Wiesbadener HTC 2. Zu Hause bleibt der Aufsteiger damit verlustpunktfrei

Die Heimweste des Kreuznacher HC in der 2. Hallenhockey-Regionalliga bleibt blütenweiß. Auch gegen den Wiesbadener THC 2 ließ der Aufsteiger in der IGS-Halle nichts anbrennen und feierte einen 8:4-Sieg. Damit verabschiedet sich der KHC als Dritter in die Weihnachtspause.

