Investitionen in die Feuersicherung

Einen sicheren Aufenthalt von Patienten soll die Investition des Kreuznacher rheumazentrums in den Brandschutz garantieren. Es werden 1,8 Millionen Euro investiert, davon gut die Hälfte aus Fördertöpfen des Landes.
Lesezeit 1 Minute
Bad Kreuznach. Umfangreiche Brandschutzmaßnahmen stehen im kommenden Jahr im Rheumazentrum an. Insgesamt 1,8 Millionen Euro werden investiert, um die sicherheitstechnische Infrastruktur auszubauen und zu modernisieren. Diese Maßnahme wird vom Land großzügig bezuschusst.