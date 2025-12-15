Kreuznacher Rheumazentrum Investitionen in die Feuersicherung Jens Fink 15.12.2025, 17:00 Uhr

i Jürgen Sprekelmeyer (rechts) und Boris Hügle, Chefarzt der Kinderrheumatologie, freuten sich über den von Nicole Steingaß mitgebrachten Förderbescheid. Jens Fink

Einen sicheren Aufenthalt von Patienten soll die Investition des Kreuznacher rheumazentrums in den Brandschutz garantieren. Es werden 1,8 Millionen Euro investiert, davon gut die Hälfte aus Fördertöpfen des Landes.

Bad Kreuznach. Umfangreiche Brandschutzmaßnahmen stehen im kommenden Jahr im Rheumazentrum an. Insgesamt 1,8 Millionen Euro werden investiert, um die sicherheitstechnische Infrastruktur auszubauen und zu modernisieren. Diese Maßnahme wird vom Land großzügig bezuschusst.







