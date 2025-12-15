24 Jahre in der VG Montabaur Emotionale Ehrung prägt Abschied von Andree Stein Thorsten Ferdinand 15.12.2025, 17:00 Uhr

i Große Anerkennung zum Abschied: Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (links) überreichte Andree Stein die Ehrenplakette der Verbandsgemeinde Montabaur. Nitz Fotografie

Der ICE-Bahnhof war noch nicht eröffnet und die Deutsche Mark als Zahlungsmittel gerade erst abgeschafft, als Andree Stein erstmals für das Amt des Ersten Beigeordneten in der VG Montabaur kandidierte. Nun ging diese lange Zeit zu Ende.

Er konnte seine Rührung nicht verbergen und kämpfte für einen Moment sogar mit den Tränen: Die Entscheidung des Montabaurer Verbandsgemeinderats, dem scheidenden Beigeordneten Andree Stein die Ehrenplakette der VG zu verleihen, war der perfekte Abschluss seines 24-jährigen Wirkens in der Verwaltung.







