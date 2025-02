Bundestagswahl in Koblenz Dennis Graf (FW) will als „Normalo“ mitmischen 11.02.2025, 18:00 Uhr

i Dennis Graf, fröhlich wie meist, hat fürs Gespräch mit unserer Redaktion das Adaccio am Goerresplatz vorgeschlagen. Das Muttis, eine Kneipe, wäre zwar seine erste Wahl gewesen, aber da sei es lauter als in dem großzügigen Lokal. Katrin Steinert. Katr

Dennis Graf trat erst im Sommer bei den Freien Wählern in Koblenz ein – nun ist er deren Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Sein Credo: „Man kann nicht immer nur meckern, was schiefläuft, sondern muss versuchen, es selbst besser zu machen.“

Wer den Niederberger Dennis Graf glücklich machen will, der stellt ihn in eine Halle, in der Geräte und Greifarme etwas zusammenbauen. „Wenn ich Maschinen sehe, die tackern, dazu zwei, drei Roboter, die durch die Gegend fahren, da geht mir das Herz auf.

