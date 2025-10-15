Sieg und Niederlage für Frauen Römerwall zieht erst in der Schlussphase davon 15.10.2025, 13:13 Uhr

i Jannik Walter (am Ball) steuerte zwei Treffer zum 34:29 (14:13)-Heimsieg der HSG Römerwall gegen die HSG Westerwald bei. Jörg Niebergall

Insgesamt gut fällt die Bilanz der Handball-Teams am letzten Spieltag vor der Herbstferien-Pause aus. Siege gab’s für die Männer vom Römerwall und Neustadts Frauen. Die Engerser Frauen unterlagen zwar knapp, zeigten aber eine starke Leistung.

Wie die Verbandsliga-Handballer der HSG Römerwall haben sich auch die Frauen der SF Neustadt in der Oberliga mit einem Sieg in die Herbstferien-Pause verabschiedet. Das Frauenteam des TV Engers musste sich knapp geschlagen geben.Oberliga, FrauenSF Neustadt – HSG Mertesdorf-Ruwertal 32:26 (16:10).







