Hinteres Paarkreuz sticht Vincent Schwickert macht bei Wirges den Unterschied 15.10.2025, 16:54 Uhr

i Präsentierte sich in Illtal und Nünschweiler in starker Form: Vincent Schwickert sammelte vier Einzelpunkte für den TTC Wirges. Andreas Hergenhahn

Mit einem Sieg und einem Remis hat der TTC Wirges seine Bilanz in der Tischtennis-Oberliga aufpoliert. In der Tabelle haben sich die Westerwälder wie erhofft nach vorne geschoben und sind hinter Klein-Winternheim und Illtal II Dritter.

Drei Punkte aus zwei Spielen: Die Bilanz des TTC Wirges liest sich nach der Auswärtstour ins Saarland und in die Pfalz positiv. Bei den TTF Illtal II setzte sich das Team um Kapitän Dominic Stendebach mit 6:4 durch, beim TTC Nünschweiler gab’s ein 5:5.







