Der Klassiker in Hachenburg Löwenlauf geht in 39. Runde: So kann man noch dabeisein 15.10.2025, 17:16 Uhr

i Auf die Plätze, fertig – los: Der Hachenburger Löwenlauf lockt am Samstag wieder Hunderte Laufenthusiasten zur Rundsporthalle, wo um 12 Uhr der erste Startschuss fällt. Marco Rosbach

Hunderte junge und ältere Ausdauersportler kommen am Samstag zur Rundsporthalle, um beim Hachenburger Löwenlauf an den Start zu gehen. Bereits zum 39. Mal findet dieser Herbstklassiker statt. Wir sagen, wie man noch dabei sein kann.

Es ist der Klassiker im nördlichen Westerwald: Bereits zum 39. Mal fällt am Samstag der Startschuss für den Hachenburger Löwenlauf. Der 10,5-Kilometer-Wettbewerb bildet zugleich den Abschluss des Wäller Lauf-Cups.Los geht’s an der Rundsporthalle traditionsgemäß mit den Kleinsten, die in verschiedenen Rennen über 600 Meter starten.







