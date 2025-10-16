Ein Spurwechsel mit Folgen: Zwei Unfälle, drei Verletzte und ein Auto, das auf dem Dach landet. Was auf der B41 bei Rüdesheim wirklich passierte.

Ein Einsatz bei zwei Unfällen auf der B41: Für Rettungsdienste, Polizei und die Feuerwehren aus Rüdesheim und Waldböckelheim gab es am Mittwochnachmittag an der Anschlussstelle Rüdesheim/Roxheim in Fahrtrichtung Kirn einiges zu tun.

Nach Angaben der Polizei Bad Kreuznach ereignete sich der erste Unfall gegen 16.20 Uhr, als ein Auto mutmaßlich beim Spurwechsel mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Wenig später kam es im stockenden Verkehr zu einem weiteren Unfall, als ein Auto in Schrittgeschwindigkeit auf der linken Fahrspur fuhr und ein weiteres Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auffuhr. Der Aufprall war so stark, dass das langsam fahrende Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls auf das Dach geschleudert wurde. Bei den beiden Verkehrsunfällen wurden insgesamt drei Personen im Alter von 39 bis 62 Jahren leicht in Form von Prellungen und noch nicht weiter bekannten Verletzungen geschädigt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. „Der entstandene Sachschaden dürfte bei rund 25.000 Euro liegen“, schätzt die Polizei in ihrer Mitteilung.

i Auf dem Dach landete eines der unfallbeteiligten Fahrzeuge. Michael Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

VG-Wehrleiter Christian Vollmer habe am Unfallort schnell zurückmelden können, dass alle Insassen die Fahrzeuge selbstständig verlassen konnten, berichtet die Feuerwehr. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und Notarztes um die insgesamt drei Verletzten. Kräfte der Rüdesheimer Wehr verhinderten mit Bindemitteln den Austritt weiterer Betriebsstoffe. Der Abschleppdienst sorgte für die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, die Straßenmeisterei für die Reinigung der Fahrbahn. Nach rund einer Stunde konnten die rund 30 ausgerückten Helferinnen und Helfer den Einsatz beenden. Die Verkehrsteilnehmer im Rückstau mussten sich allerdings gedulden, bis die Sperrung nach über eineinhalb Stunden aufgehoben wurde.

Die Polizei Bad Kreuznach bittet insbesondere hinsichtlich des Ursprungsunfalls um Meldung potenzieller Zeugen unter der Telefonnummer 0671-8811101.