Hätten Sie’s gewusst? Neues Quiz zur Mosel: Eine Ärztin will’s wissen Ursula Bartz 16.10.2025, 06:00 Uhr

i Stephanie Zangs Heimatstadt Traben-Trarbach hat in ihrem Mosel-Quiz selbstredend einen festen Platz. TV/Ursula Bartz

Na, wie gut kennen Sie sich in Ihrer Heimat aus? Die gebürtige Traben-Trarbacherin Stephanie Zang hat ein Mosel-Quiz entwickelt und verrät, wo sich hier die größten Schätze verstecken ...

Traben-Trarbach. In ihrem Job geht es um Leben und Tod, in ihrer Freizeit um das Schöne, das das Leben zu bieten hat. Stephanie Zang ist Ärztin, leitet die Notaufnahme des Krankenhauses in Simmern. Geboren ist sie in Traben-Trarbach, wo ihr die Liebe für die Region, ihre Sehenswürdigkeiten und Geschichten in die Wiege gelegt wurde.







